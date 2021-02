‘Schaarste aan vaccins niet nodig als farmaceuten kennis delen’

De regering moet ervoor zorgen dat farmaceuten hun kennis over de ontwikkeling van vaccins gaan delen met andere bedrijven in een bestaande pool van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Deze schriftelijke oproep doen 52 maatschappelijke organisaties aan het kabinet-Rutte. De organisaties stellen dat door het delen van de kennis de wereldwijde productie en beschikbaarheid van coronavaccins omhoog kan en de pandemie sneller kan worden gestopt.