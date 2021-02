Explosieve groei voor maaltijdbestelbedrijf Grubhub

Het Amerikaanse maaltijdbestel en -bezorgbedrijf Grubhub heeft het slotkwartaal van 2020 fors meer bestellingen te verwerken gehad. Die resulteerden onder andere in een omzetgroei van bijna 50 procent tot 504 miljoen dollar. In de meetperiode werd voor 2,4 miljard dollar aan eten besteld via Grubhub, 52 procent meer dan een jaar eerder.