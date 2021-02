Coronacrisis blijft mensen naar internetmarktplaats eBay lokken

Onlinemarktplaats eBay blijft profiteren van de toestroom van koopjesjagers, die zich juist in crisistijd lijken te verzamelen bij de onlineverkoopplatforms van het bedrijf. Het Amerikaanse bedrijf zette ook in het slotkwartaal een hogere omzet en winst in de boeken te zetten. Eerder had het concern de verwachting voor coronajaar 2020 al opwaarts bijgesteld.