Google-moeder Alphabet maakt koerssprong op Wall Street

Het aandeel van Google-moeder Alphabet is woensdag op Wall Street hard omhooggeschoten. Het techconcern kwam met beter dan verwachte resultaten en werd daarvoor door beleggers beloond. Andere bedrijven die de aandacht op zich gericht wisten waren webwinkel- en techconcern Amazon en muziekstreamingdienst Spotify. Daarnaast werden ook de onderhandelingen over een nieuwe Amerikaans steunpakket in de gaten gehouden.