VS roepen Moskou op tot vrijlating Amerikaans duo

Moskou zou Amerikanen die in een Russische cel zitten snel moeten vrijlaten, vindt de Amerikaanse regering. Nu de twee grootmachten overeen zijn gekomen een verdrag over beperking van kernwapens te verlengen zou zo’n stap tonen dat Rusland bereid is „hardnekkige” onderwerpen in de onderlinge relatie achter zich te laten, zei een woordvoerder van het Witte Huis.