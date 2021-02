Politie: 13 ME’ers besmet met corona, 43 in quarantaine na rellen

Dertien ME’ers die zijn ingezet tijdens de recente avondklok-rellen in Oost-Brabant zijn besmet geraakt met het coronavirus. In totaal zaten of zitten 43 politiemensen in quarantaine. Van hen zijn er inmiddels twintig getest en negatief bevonden, de rest wordt deze week nog getest, meldt de politie na berichtgeving door het Eindhovens Dagblad.