PvdA-initiatief gaat door: huurstijging vrije sector wordt beperkt

Huurders in de vrije sector kunnen de komende jaren een beperkte huurstijging tegemoet zien: de inflatie plus maximaal 1 procent. Tot nu toe zit er in de vrije sector geen grens op de jaarlijkse verhogingen. Daardoor stijgen deze toch al relatief hoge huren elk jaar flink. Een initiatiefwetsvoorstel van PvdA-Tweede Kamerlid Henk Nijboer om de huurders in de private sector hiertegen beter te beschermen, krijgt ruime steun in de Tweede Kamer, blijkt woensdag tijdens de behandeling. Volgende week zal de Kamer erover stemmen.