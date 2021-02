Draghi-effect stuwt banken Italië, vastgoed onderuit op Damrak

Op de Europese beurzen ging de aandacht woensdag onder meer uit naar Italië en in het bijzonder naar Italiaanse banken. Beleggers in het Zuid-Europese land reageerden verheugd op het nieuws dat de voormalige baas van de Europese Centrale Bank (ECB), Mario Draghi, mogelijk de nieuwe premier wordt van Italië. Op het Damrak sprongen met name de verliezen van vastgoedfondsen in het oog.