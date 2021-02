Kabinet moet budget Autoriteit Persoonsgegevens verdubbelen van Kamer

De privacywaakhond Autoriteit Persoonsgegevens moet meer dan dubbel zoveel budget krijgen om beter toe te zien op gebruik van persoonsgegevens, onder meer door de overheid zelf. In de Kamer leven grote zorgen over de bezetting van de AP. Een ruime meerderheid vraagt om een flinke uitbreiding van het budget, in een debat over het grote datalek bij de GGD.