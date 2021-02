Slob wil niet dat basisscholen aan halve klassen lesgeven

Het is niet de bedoeling dat basisscholen alleen aan halve klassen fysiek lesgeven, als ze vanaf volgende week weer opengaan. Verschillende scholen maken zich zorgen of het heropenen wel veilig is en overwegen het opsplitsen van klassen. Maar de demissionair onderwijsminister Arie Slob benadrukt dat „alle scholen voor alle leerlingen” open moeten.