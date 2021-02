De voormalige gouverneur van de Russische regio Chabarovsk, Sergej Foergal, is formeel in staat van beschuldiging gesteld wegens de moord op twee ondernemers en een poging tot moord op een derde, in de jaren 2004 en 2005. Hij wordt ook beschuldigd van verboden wapenbezit, meldden plaatselijke media. Volgens justitie liet Foergal de moorden uitvoeren door twee mannen die inmiddels in hechtenis zitten.