Verdachte bekende de Posbankmoord ‘onder psychische spanning’

Verdachte Souris R. (47) uit Veghel heeft zijn aandeel in de Posbankmoord onder grote psychische druk bekend tijdens een ongeoorloofd undercovertraject van de politie. Zijn ‘bekentenis’, die R. later grootspraak noemde, mag daarom niet als bewijsmateriaal dienen, pleitte zijn advocaat Wieteke Drummen woensdag in het gerechtshof in Den Haag.