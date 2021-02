Crisisjaar 2020 was ‘slechtste ooit’ voor passagiersluchtvaart

Crisisjaar 2020 was het slechtste jaar ooit in de passagiersluchtvaart. Dat concludeert de internationale luchtvaartbranchevereniging IATA. Wereldwijd lag de vraag naar internationale vliegtickets 75 procent onder het niveau van een jaar eerder. De inkomsten per gevlogen kilometer per stoeltje zakten met twee derde in. Volgens de IATA was er sprake van de sterkste daling ooit gemeten.