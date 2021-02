Zwembranche vraagt kabinet om toestemming voor zwemles tot 8 jaar

In een brandbrief aan het demissionair kabinet vraagt de Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid (NSWZ) om toestemming voor zwemles voor kinderen tot acht jaar. Volgens de organisatie is zwemles een vorm van onderwijs en is het belangrijk voor de zwemveiligheid richting de zomer om zo snel mogelijk weer te kunnen lessen. De brief is ondertekend door twintig landelijke brancheorganisaties.