Verdachte van in brand steken GGD-teststraat op vrije voeten

De 21-jarige man uit Emmeloord, die maandag werd gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de brandstichting in een GGD-teststraat in Urk, is woensdag weer op vrije voeten gesteld. Hij blijft wel verdachte in de zaak, aldus de politie in Flevoland. Die sluit niet uit dat er meer verdachten worden opgepakt.