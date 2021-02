Routekaart gaat voorbij aan de reële situatie van dit moment

Opnieuw moesten de demissionaire bewindslieden Rutte en De Jonge een sombere boodschap brengen tijdens hun –inmiddels traditionele– persconferentie over de coronapandemie. Ja, de cijfers dalen. Maar we zijn er nog lang niet. Sterker, een nieuwe, derde besmettingsgolf wordt verwacht. Daarom blijft de strenge lockdown nog vier weken langer gehandhaafd en is de avondklok nog niet van tafel.