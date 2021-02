Veertien jaar cel voor dodelijke drugsroof Almere

De rechtbank in Lelystad heeft de 21-jarige Younes el M. uit Aalsmeer en de 26-jarige Youssef Ben H. uit Amsterdam veertien jaar cel opgelegd wegens een dodelijke ripdeal. Die vond plaats in een woning aan het Stadhuisplein in Almere op 21 december 2019. De 35-jarige Ray Tensaini uit Utrecht werd daarbij doodgeschoten. Ben H. is voortvluchtig en staat op de Nationale Opsporingslijst.