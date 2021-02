Dekker overweegt hogere straf voor 16- tot 23-jarigen

Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) overweegt de celstraf voor 16- tot 23-jarige daders van ernstige misdrijven te verhogen. Rechters krijgen volgens hem daardoor in het jeugdstrafrecht meer mogelijkheden een passende straf op te leggen die voldoet vanuit het oogpunt van vergelding, schrijft de demissionair minister in een brief aan de Tweede Kamer.