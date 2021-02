Milieubeweging: tot 90 procent minder blik in zwerfafval

De Milieubeweging is verheugd met het besluit 15 cent statiegeld per blikje te verplichten. „Statiegeld zal de hoeveelheid blikjes in het zwerfafval met 70 tot 90 procent reduceren. Dit is een grote overwinning voor het milieu en onze leefomgeving”, zegt de beweging, bestaande uit zes milieuorganisaties: Recycling Netwerk, Stichting De Noordzee, Plastic Soup Foundation, Plastic Soup Surfer, Greenpeace en Natuur & Milieu.