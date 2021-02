Van Dissel bang voor al te snelle invoer nieuwe GGD-registratie

RIVM-topman Jaap van Dissel maakt zich zorgen over „het zicht houden op en het inzicht hebben in de verspreiding van het virus” als de GGD haar registratiesystemen al te snel vervangt. Dat schrijft de directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM in een brief aan het ministerie van Volksgezondheid, die te vinden is op de site van de NOS.