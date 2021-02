Italiaanse banken stijgen op beurzen door Draghi-effect

De Italiaanse banken werden woensdag op de beurs in Milaan flink hoger gezet. Beleggers reageerden verheugd op het nieuws dat de voormalige baas van de Europese Centrale Bank (ECB), Mario Draghi, mogelijk de nieuwe premier wordt van Italië. De Europese beurzen gingen licht vooruit, na de sterke opmars in de afgelopen dagen. Optimisme over de bedrijfsresultaten bleef de stemming ondersteunen.