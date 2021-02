‘Aung San Suu Kyi aangeklaagd en in hechtenis’

De door het leger afgezette Myanmarese regeringsleider Aung San Suu Kyi is voor de strafrechter verschenen en aangeklaagd wegens het overtreden van een wet die over de export en import van producten gaat. Ze riskeert daarmee drie jaar cel. Suu Kyi en de afgezette president Win Myint zijn voor ten minste vijftien dagen in voorlopige hechtenis geplaatst, meldden onafhankelijke internetmedia.