‘Onderzoek of CoronaMelder eerder moet afgaan om Britse variant’

Nu de Britse variant van het coronavirus volop rondgaat in Nederland, zou het weleens nodig kunnen zijn om de CoronaMelder strakker af te stellen. Een speciale commissie die demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge regelmatig over de app adviseert, wijst erop dat de gemuteerde versie besmettelijker is dan eerdere varianten. „Hierdoor is waarschijnlijk een kortere periode van contact of een grotere afstand reeds genoeg om besmet te kunnen raken.”