Vanaf eind volgend jaar 15 cent statiegeld op blikjes

Er komt vanaf eind volgend jaar statiegeld op blikjes. Dat schrijft staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Milieu) in een brief aan de Tweede Kamer. Het statiegeldbedrag per blikje wordt minimaal 15 cent. De maatregel gaat in op 31 december 2022. Het kabinet komt ermee omdat er nog steeds te veel blik als zwerfafval in het milieu belandt.