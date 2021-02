Een F-16 heeft woensdagochtend vanwege problemen met het landingsgestel een voorzorgslanding moeten maken op Vliegbasis Leeuwarden. Het gevechtsvliegtuig vloog eerst voor een visuele controle langs de verkeerstoren en maakte daarna een ongebruikelijke bocht over de wijk Westeinde in Leeuwarden. Het toestel is veilig geland, meldt de vliegbasis.