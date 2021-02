Inflatie eurozone schiet omhoog

De inflatie in de eurozone is in januari fors toegenomen, meldt het Europese statistiekbureau Eurostat op basis van voorlopige cijfers. Voor het eerst in maanden was de geldontwaarding niet negatief. Daarbij speelt de toegenomen inflatie in Duitsland, waar een tijdelijke verlaging van de btw eind vorig jaar afliep, een belangrijke rol. Ook de uitgestelde uitverkopen in verschillende landen had invloed. Verder ging vooral de prijs van voedsel, alcohol en tabak omhoog.