Blokker-baas: winkelstraat blijft ook met afhaaloptie wankelen

Ook met de mogelijkheid voor klanten om bij gesloten winkels artikelen te bestellen en op te halen, is de winkelstraat nog niet uit de gevarenzone. De oplopende schade als gevolg van de strengere lockdown is alleen door volledige opening te stoppen. Dat is door de beperkte steun vooral voor grotere winkelketens een probleem, zegt topman Michiel Witteveen van Mirage Retail, het moederbedrijf van de ketens Blokker, Big Bazar, BCC en Intertoys.