’Europese autoverkopen stijgen dit jaar zo’n 10 procent’

De Europese automarkt zal dit jaar enigszins herstellen, na de enorme krimp in 2020 als gevolg van de coronapandemie. De verkopen zullen met zo’n 10 procent stijgen in vergelijking met vorig jaar, verwacht de Europese brancheorganisatie ACEA. In coronajaar 2020 daalde de verkoop van nieuwe personenauto’s in de Europese Unie met bijna een kwart.