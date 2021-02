OMT bespreekt avondklok vrijdag, net geen twee weken na invoering

Het Outbreak Management Team (OMT) praat vrijdag over de coronamaatregelen zoals het kabinet heeft verzocht. Ook de avondklok wordt dan besproken, ook al is de maatregel dan nog net geen twee weken van kracht. In het meest recente advies schreef het OMT: „Deze maatregel moet ten minste twee weken ingevoerd zijn om een beoordeling van het effect te kunnen geven.”