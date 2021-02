Man rijdt op snelweg meerdere keren hard in op politie

Een man die had getankt zonder te betalen is in de nacht van dinsdag op woensdag meerdere keren met hoge snelheid op de politie ingereden. Uiteindelijk crashte hij zelf. Hij is aangehouden op verdenking van onder meer meerdere pogingen tot doodslag. „De ellende die de verdachte met zijn handelen heeft veroorzaakt is enorm”, aldus de politie.