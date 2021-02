Mitsubishi en Panasonic smaakmakers op Japanse beurs

Automaker Mitsubishi Motor en elektronicaconcern Panasonic waren woensdag in trek op de Japanse aandelenbeurs. Ze kwamen met beter dan verwachte resultaten en vooruitzichten. Ook de Japanse spoorwegbedrijven en de luchtvaartmaatschappijen, die zwaar worden getroffen door de coronapandemie, werden opgepikt na een daling van het aantal dagelijkse coronabesmettingen in het land. Dinsdag werd de noodtoestand in Tokio en omliggende gebieden nog verlengd tot 7 maart.