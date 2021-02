Minder hulpoproepen voor ongeval op weg in 2020

Bergingsbedrijven kwamen vorig jaar veel minder in actie als gevolg van de coronacrisis. In 2020 werden ze 18.370 keer opgeroepen om assistentie te verlenen bij een ongeval op de snelweg of op provinciale wegen. Dat was 32 procent minder dan in het jaar ervoor, toen nog 27.141 keer assistentie nodig was.