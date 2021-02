Biden brengt eerbetoon aan gedode agent Capitoolbestorming

De Amerikaanse president Joe Biden heeft dinsdagavond (plaatselijke tijd) de laatste eer betuigd aan politieagent Brian Sicknick, die overleed door toedoen van de bestorming van het Capitool door Trump-aanhangers op 6 januari. Het lichaam van Sicknick is opgebaard in het Capitool, een zeldzame eer die doorgaans voorbehouden is aan politieke grootheden.