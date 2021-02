‘Oeigoerse vrouwen in Chinese kampen stelselmatig verkracht’

Vrouwen van de Oeigoerse minderheid in Chinese ‘heropvoedingskampen’ worden stelselmatig verkracht, meldt de Britse omroep BBC op basis van getuigenissen. Verhalen uit eerste hand over de kampen in de provincie Xinjiang zijn zeldzaam, maar meerdere voormalige gevangenen en een cipier vertelden de BBC over de grootschalige verkrachtingen en martelingen in de detentiecentra.