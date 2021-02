Action: nog niet zeker of afhalen volgende week al meteen kan

Koopjesketen Action weet nog niet of het gaat lukken om volgende week al winkels te heropenen voor afhalers. Van het kabinet mag dat vanaf 10 februari, maar de discounter wil goed de tijd nemen om de organisatie op de verandering aan te passen. Bovendien vinden er in diverse filialen van Action momenteel nog verbouwingen plaats, waardoor die winkels sowieso pas later open kunnen voor het zogeheten ‘click en collect’.