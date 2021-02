HEMA aan de slag met afhalen, losse tompouce mogelijk lastig

Winkelketen HEMA gaat aan de slag om zijn filialen open te stellen voor afhalers, nu de overheid dit vanaf volgende week toestaat. De details moeten nog worden uitgewerkt, maar waarschijnlijk kan het hele assortiment straks via ‘click en collect’ worden aangeschaft. „Een losse tompouce wordt waarschijnlijk wel lastig, dat zal dan wel per vier gaan”, schat een woordvoerster in.