Boekenbranche niet enthousiast over alleen afhalen boeken

Alles is beter dan een gesloten boekhandel, maar het openstellen voor alleen het afhalen van bestellingen zal de omzet van de boekhandels niet veel helpen. Dat zegt de Koninklijke Boekverkopersbond (KBb). Ook vraagt de bond zich af of buiten boeken overhandigen in de maanden februari en maart „met het Nederlandse weer” gaat lukken.