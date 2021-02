Ondernemers: meer aandacht voor economie en banen nodig

Ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland betreuren het dat de beperkende coronamaatregelen opnieuw moeten worden verlengd. Ze hebben begrip voor de moeilijke opgave waarvoor het kabinet staat, maar dringen ook aan op veranderingen. „Na bijna een jaar corona moet het ook veel meer gaan over mentale gezondheid, over economie en banen, over de perspectieven voor jongeren en toenemende kansenongelijkheid. Kortom, over de vraag of en hoe lang onze samenleving deze situatie nog aankan”, vinden ze.