Horeca ‘teleurgesteld’ over verlenging lockdown

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is „teleurgesteld” over het besluit van het kabinet om de lockdown tot 2 maart te verlengen. De branchevereniging van de horeca mist opnieuw perspectief, zegt KHN-voorzitter Robèr Willemsen. „De routekaart die net verschenen is dicht ik maar dezelfde kwaliteit toe als het test- en vaccinatiebeleid. Daar kunnen we ook niet zoveel mee.”