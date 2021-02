Verhuurders: verplichten huurverlaging voor winkels niet nodig

De juridische verhoudingen tussen huurders en verhuurders in het winkelvastgoed ligt al vast, dus is er geen aanleiding om twee aangenomen moties hierover om te zetten in wetgeving. Dat zegt de vereniging van institutionele vastgoedbeleggers IVBN. De organisatie reageert op moties van de VVD en GroenLinks, die het kabinet oproepen de huur te verlagen van ondernemers die gedwongen hun deuren moesten sluiten door de coronacrisis.