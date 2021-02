AFM kijkt naar beperking in handel GameStop bij brokers

Marktwaakhond Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft overleg met brokers als BinckBank en DeGiro over beperkingen die zij aan beleggers oplegden bij de aankoop van aandelen in GameStop. De Amerikaanse gameswinkel werd afgelopen week door veel aankopen van kleine beleggers naar grote hoogte gestuwd op de beurs. Dat was voor brokers in verschillende landen reden om de aankoop van nieuwe aandelen aan banden te leggen.