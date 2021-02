Britse coronaheld Captain Tom (100) aan corona overleden

De Britse oorlogsveteraan Tom Moore (100), wereldberoemd door zijn corona-inzamelingsactie, is gestorven na een coronabesmetting. Hij was onlangs opgenomen in het ziekenhuis. Moore had volgens familie de afgelopen weken een longontsteking. Daarom was hij nog niet gevaccineerd tegen Covid-19. De Britse koningin Elizabeth condoleerde de familie in een persoonlijke boodschap.