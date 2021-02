Democraten: Trump kan wel degelijk worden vervolgd

Volgens de Democraten van de Amerikaanse president Biden kan de voormalige Republikeinse president Trump wel degelijk worden vervolgd, hoewel hij niet langer in functie is. Zij schuiven de bezwaren van de Republikeinen opzij dat een afzettingsprocedure geen zin heeft omdat Trump immers al weg is, blijkt uit de dinsdag ingediende aanklacht van de Democraten.