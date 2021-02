Verkiezingswijze Eerste Kamer verandert voorlopig niet

De Eerste Kamer wordt voorlopig niet op een nieuwe manier gekozen. De behandeling van twee voorgestelde grondwetswijzigingen over de hervorming van het parlementair stelsel en over het proces van het wijzigen van de grondwet zelf, is dinsdag door de Eerste Kamer zelf op de lange baan geschoven. De senaat besloot de twee wetsvoorstellen, die al zijn aangenomen door de Tweede Kamer, controversieel te verklaren naar aanleiding van de val van het kabinet Rutte III. Dat betekent dat ze nu pas worden behandeld na de Tweede Kamerverkiezingen in maart.