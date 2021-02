RIVM: Britse variant dominant, pas op met versoepelingen

De Britse variant veroorzaakt nu al twee derde van alle coronabesmettingen in Nederland, schat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op basis van berekeningen. Het instituut waarschuwt dat „het versoepelen van maatregelen alleen met de grootst mogelijke voorzichtigheid kan”. De Britse variant is een stuk besmettelijker dan eerdere varianten van het virus en dat gooit „roet in het eten”, aldus het RIVM.