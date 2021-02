Schipper onwel, vrachtschip stuurloos en botst tegen veerpont

Een vrachtschip is dinsdagmiddag tegen de veerpont op de Maas bij Steyl, gemeente Venlo, gebotst. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat meldde de schipper rond 14.00 uur aan de bediencentrale van Rijkswaterstaat in Maasbracht dat „het niet goed gaat”. Vervolgens dreef het 80 meter lange schip onbestuurbaar over de snelstromende rivier, aldus de woordvoerder.