Onverwacht verlies voor motormaker Harley-Davidson

Motormaker Harley-Davidson heeft in het slotkwartaal van vorig jaar onverwacht verlies geleden. Aanpassingen in de manier waarop het bedrijf met de inventaris omgaat, zorgden ervoor dat Harley veel minder motoren aan distributeurs leverde. Daardoor was er ook minder omzet. Bovendien liepen motorverkopen wereldwijd terug door nieuwe coronamaatregelen in veel landen.