Bussen in Nijmegen niet meer over Waalkade wegens hoogwater

Stads- en streekbussen in Nijmegen rijden sinds dinsdagmorgen niet meer over de Waalkade. Die maatregel is genomen, omdat de kade waarschijnlijk onder water komt te staan door de hoge waterstand in de Waal. Ook in andere plaatsen zoals Arnhem, Tiel, Deventer en Tolkamer kunnen kades overstromen, laten gemeenten en waterschappen weten. Parkeren op de kades is voorlopig niet mogelijk.