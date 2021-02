Column: Leeg

De school is leeg, je zou bijna zeggen: doods. In verband met de mondelinge tentamens gaat er vandaag niet eens een bel. Waar normaal gesproken bij een leswisseling vele voeten stampend langs mijn kamer gaan, is er nu maar een enkele voetstap te horen. Ook nu zitten de leerlingen weer thuis. Ook nu weer door corona. Het ritme van de school is stilgelegd. Alsof de adem wordt ingehouden, zo lang dat je het er benauwd van krijgt.