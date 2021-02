Winkelbedrijven wachten mogelijke versoepelingen in spanning af

Winkelbedrijven wachten in spanning af op het definitieve besluit van het kabinet om het ophalen van vooraf bestelde producten bij winkels weer toe te staan. De omzet die click and collect zal genereren is naar verwachting lang niet genoeg om de verloren omzet van winkelsluitingen te compenseren, evengoed wordt de stap alom gezien als een eerste op weg naar herstel.